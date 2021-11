Langweid

vor 47 Min.

Feuerwehrchef ist erster Nutzer des neuen Glasfasernetzes in Langweid

Plus Auf der Schnellstraße ins Internet: Langweid hat nun ein Glasfasernetz. Was der erste Bürger, der ans Netz ging, dort gemacht hat.

Von Sonja Diller

Giovanni Di Chiazza ist der erste Langweider, der im nagelneuen Glasfasernetz online gegangen ist. Der Ausbau ging fast so schnell, wie die hochmodernen Leitungen jetzt die Daten verarbeiten. Knapp neun Monate nach der Ausbauankündigung des Teams Deutsche Glasfaser und M-net können die ersten Kunden mit bis zu einem Gigabit pro Sekunde im Netz unterwegs sein. Warum das - anders als beispielsweise in Gablingen - so schnell gegangen ist.

