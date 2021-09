Feuerwehreinsatz: Transporterfahrer verursacht Unfall auf der B2

Durch einen Unfall bei Langweid läuft Öl auf die Fahrbahn der B2. Es kommt zu erheblichen Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr.

Für einen langen Rückstau hat am Donnerstag ein Unfall auf der B2 gesorgt. Der Fahrer eines Kleintransporters war in Richtung Donauwörth unterwegs und hat bei Langweid zu spät auf die baustellenbedingte Fahrbahnverengung reagiert.

Passiert ist der Unfall laut Polizei im morgendlichen Berufsverkehr gegen 8.20 Uhr. Der Fahrer verlor durch seinen Fehler die Kontrolle über den Transporter und kollidierte hinten rechts mit einem Auto. Anschließend touchierte er auch noch die Mittelleitplanke.

Unfall auf der B2 bei Langweid: Öl läuft auf die Fahrbahn

Durch die Kollision der Fahrzeuge war Öl auf die Fahrbahn gelaufen, was wiederum einen Einsatz der Feuerwehr auslöste. Der Fahrer des Pkw wurde durch den Zusammenstoß leicht an der Hand verletzt und musste mit dem Rettungswagen in die Uniklinik eingeliefert werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 19.000 Euro. (thia)