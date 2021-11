Heißes Fett entzündet sich in Langweid in der Pfanne

Eine 67-Jährige stellt eine Pfanne auf den eingeschalteten Herd und verlässt die Küche. Als sie zurückkommt, steht das Fett lichterloh in Flammen.

Heißes Fett hat am Mittwoch für einen Küchenbrand in Langweid gesorgt. Eine 67-jährige Frau hatte in der Bauernstraße gegen 9.05 Uhr die Pfanne mit Fett auf den eingeschalteten Herd gestellt und dann die Küche verlassen.

Als die Frau nach etwa fünf oder zehn Minuten zurückkehrte, brannte laut Polizei das Fett in der Pfanne lichterloh. Die Flamme war so heiß, dass eine über den Herd führende Wasserleitung zerbarst. Das austretende Wasser fachte den Brand noch an. Die Feuerwehr Achsheim konnte den Küchenbrand zwar schnell löschen, dennoch entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro. (thia)