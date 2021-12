Langweid

06:27 Uhr

Im Süden von Langweid entsteht ein neues Baugebiet

Plus Ganz in der Nähe des Badesees sind 22 Mehr- und zehn Einfamilienhäuser geplant. Errichtet werden sie von einem Bauträger. Noch ist es nicht soweit.

Von Sonja Diller

Anhaltend große Nachfrage bestimmt den Wohnungsmarkt in der Region. Zusätzlicher Wohnraum soll in Langweid in absehbarer Zeit entstehen. Mit dem Aufstellungs- und Auslegungsbeschluss zum Bebauungsplan "Oberfeld Süd" leitete der Gemeinderat Langweid in jüngster Sitzung den Abschluss der Entwicklung am südlichen Ortsrand in die Wege.

