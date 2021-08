Langweid

Kindergarten Achsheim verabschiedet langjährige Leiterin

Gabriele König wurde nach 32 Jahren als Leiterin des Kindergartens St. Peter und Paul in Achsheim verabschiedet.

Plus 32 Jahre leitete Gabriele König den Kindergarten St. Peter und Paul in Achsheim. Nun wurde sie verabschiedet. Dabei ließen sich die Kinder einiges einfallen.

Abschied von einer beliebten Erzieherin: Nach 32 Jahren als Kindergartenleitung in Achsheim geht Gabriele König in den Ruhestand. Eigentlich hätte sich König nach so vielen Jahren Einsatz, Herzblut und Organisation für die Kinder und den Achsheimer Kindergarten ein rauschendes Abschiedsfest verdient. Zu Corona-Zeiten musste dies nun etwas kleiner ausfallen. Aber die Kolleginnen hatten sich dafür ganz besondere Überraschungen zum "kleinen", aber dafür "feinen" Abschiedsfest überlegt und sich mit viel Liebe mächtig ins Zeug gelegt.

