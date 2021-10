Langweid/Landkreis Augsburg

06:00 Uhr

Altenpflege: Auch Vorzeigeheime leiden unter Personalsorgen

Gemeinsam decken sie im Lechauenhof in Langweid den Mittagstisch: Altenpflegerin Gabriele Künzel und Bewohnerin Brunhilde Lutz.

Plus Corona hat die Personalprobleme in der Pflege noch einmal verschärft. Bei einem Besuch im Langweider Lechauenhof erklären Beschäftigte, was sich ihrer Meinung nach ändern muss.

Von Sonja Diller

Bunte Vorhänge und Teppiche, Küchen in jeder Wohngruppe, der Sessel am Kaminofen. Als Altenpflegerin Verena Schuster sich vor sieben Jahren im Lechauenhof in Langweid vorstellte, musste sie erst mal fragen, ob sie im richtigen Haus ist. "Das sah überhaupt nicht aus wie die Heime, die ich bisher kannte."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

