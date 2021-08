Wie alte Häuser im Kreis Augsburg neuen Glanz gewinnen

Regelmäßig prämiert der Landkreis Augsburg besonders gelungene Häuser. Eine Familie erzählt, weshalb mitmachen sich lohnt.

Vor sechs Jahren hat die Familie Thoma aus Langweid ihr 1915 erbautes Heim in der Meitinger Straße grundlegend renoviert und damit ein kleines Schmuckstück in der Ortsmitte geschaffen, das 2018 sogar durch den Landkreis Augsburg beim Wettbewerb zur Förderung der Baukultur ausgezeichnet wurde.

Bei dem Bau handelt es sich um ein typisches schwäbisches Bauernhaus, das vor über 100 Jahren als sogenannter Mitterstallbau errichtet wurde. Viele solcher Anwesen, bei denen der Stall direkt an den Wohnteil angrenzte und mit der Tenne abgeschlossen wurde, prägten bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg das Erscheinungsbild der Ortschaften im Landkreis Augsburg. Viele dieser schwäbischen Bauernhäuser fielen später der Abrissbirne zum Opfer. Im Falle des Langweider Bauernhauses beschränkten sich die damaligen Besitzer um 1970 auf einen umfangreichen Umbau, bei dem die typisch schwäbischen Gestaltungsmerkmale wie Fensterläden, Sprossenfenster und Gesimse dem damaligen Zeitgeist entsprechend entfernt wurden.

"Uns war es bei unseren Renovierungsarbeiten von Beginn an sehr wichtig, den schwäbischen Zustand des Hauses wiederherzustellen", erklärt Hubert Thoma. "Dazu haben wir uns an alten Fotos orientiert und das Ergebnis hat uns so gut gefallen, dass wir uns entschieden haben, mit unserem Haus 2018 am Wettbewerb zur Förderung der Baukultur im Augsburger Land teilzunehmen." Diesen Schritt hat Familie Thoma bis heute nicht bereut. Die für die Teilnahme notwendigen Unterlagen waren innerhalb kurzer Zeit beisammen und letztendlich wurde der Aufwand mit einer entsprechenden Auszeichnung durch den Landkreis Augsburg gewürdigt.

Wettbewerb für Baukultur im Augsburger Land: So können Sie mitmachen

Für alle Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer, die wie Familie Thoma ebenfalls über einen hochwertig renovierten Altbau oder über einen beispielgebenden Neubau im Landkreis Augsburg verfügen, bietet sich noch bis zum 31. August 2021 die Gelegenheit, die Teilnahmeunterlagen für den diesjährigen Wettbewerb zur Förderung der Baukultur im Augsburger Land einzureichen. Alle notwendigen Informationen sowie die Wettbewerbsunterlagen stehen online unter www.landkreis-augsburg.de/wettbewerbbaukultur zur Verfügung. (AZ)

