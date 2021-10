Langweid

12:00 Uhr

Langweid wächst weiter und ähnelt immer mehr einer Stadt als einem Dorf

Plus Langweid wird weiter wachsen, das geht aus der aktuellen Sozialraumanalyse hervor. Sie hält noch eine Reihe weiterer interessanter Daten parat.

Von Sonja Diller

Zahlen, Fakten und Trends aus der Bevölkerungsprognose und Sozialraumanalyse brachte Günter Katheder-Göllner von der Jugendhilfeplanung des Landkreises mit zur Gemeinderatssitzung in Langweid. Die Gemeinde wächst weiter und lehnt sich in ihrer Struktur eher an die Städte im Kreis an, als an die Dörfer, so eine Erkenntnis aus dem Zahlenwerk. Doch das ist nicht die einzige wichtige Information, welche die Gemeinderäte bekamen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

