Langweid

vor 16 Min.

Langweider Verein hilft herzkrankem Kind – und nun auch Flutopfern

Plus Der Langweider Verein Hilfe ConKret unterstützt Menschen in Not im In- und Ausland. Nun haben die Gründer Christine und Heinz Koutecky ein weiteres Projekt.

Von Gerald Lindner

Hilfe für Menschen, die dringen Unterstützung brauchen - das hat sich der Verein Hilfe ConKret aus Langweid seit mittlerweile zehn Jahren zur Aufgabe gemacht. So werden regelmäßig Möbel- und Kleiderspenden nach Osteuropa gebracht oder Krankenbetten und medizinisches Gerät, die von Deutschen zur Verfügung gestellt wurden. Nun haben Christine und Heinz Koutecky, die den Verein vor zehn Jahren gegründet haben, ein weiteres Projekt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

