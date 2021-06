Langweid

vor 51 Min.

Langweids alte Drehleiter hilft bald Menschen in Polen

Vertreter der Freiwilligen Feuerwehr übergaben in Langweid die alte Drehleiter an die neuen Nutzer aus Polen.

Plus Viele Jahre lang tat die alte Drehleiter bei der Langweider Feuerwehr gute Dienste. Nun soll sie weitergenutzt werden - bei einer Feuerwehr in Polen.

Ein zweites Leben für die alte Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Langweid: Sie soll künftig in der Stadt Milicz in Polen gute Dienste tun. Das wichtige Feuerwehrfahrzeug, das eine Höhe von bis zu 30 Metern erreichen kann, ist Baujahr 1992 und wurde durch eine neue ersetzt. Die Verbindung nach Polen kam über die fränkische Stadt Lohr zustande. Denn diese ist Partnerstadt von Milicz, das kurzfristig einen Bedarf hatte. Nun freuen sich nicht nur die Feuerwehrleute in Langweid.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen