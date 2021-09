Langweid

Mann fährt Zehnjährigen um und kümmert sich nicht weiter

Ein Mann hat am späten Freitagnachmittag einen Zehnjährigen an einem Übergang in Langweid gestreift. Der Junge stürzte, der Mann fuhr kurz darauf davon.

Nicht weiter um den von ihm verursachten Unfall gekümmert hat sich ein Mann in Langweid. Wie die Polizei berichtet, überquerte zunächst am Freitag, 24. September, gegen 17.55 Uhr ein zehnjähriger Junge mit seinem Fahrrad die Fußgängerampel an der Donauwörther Straße. Die Ampel zeigte für ihn „grün“. Aus der Parkstraße kam zu diesem Zeitpunkt ein Autofahrer und bog nach rechts in die Donauwörther Straße ab. Dabei touchierte er den Jungen und dieser stürzte mit seinem Rad. Der Fahrer wartete kurz, bis der Geschädigte sein Fahrrad von der Straße gezogen hatte und fuhr anschließend davon, ohne sich weiter um den Unfall zu kümmern. Der Junge wurde durch den Sturz leicht verletzt, sein Fahrrad wurde ebenfalls leicht beschädigt. Der Schaden beträgt etwa 100 Euro. Der Fahrer hatte einen Dreitagebart und ein Ohrplug Der Fahrer des Pkw wird wie folgte beschrieben: männlich, kurze Haare, Dreitagebart und ein gedehntes Ohrloch mit einem schwarzen Plug. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen dunkelblauen Kleinwagen handeln. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich bei der Polizei in Gersthofen zu melden unter Telefon 0821/323-1810. (jah) Lesen Sie dazu auch Gessertshausen Auffahrunfall: 27-Jähriger reagiert in Gessertshausen zu spät

