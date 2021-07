Langweid

vor 54 Min.

Mehr Wohnungen: Langweid soll im Süden weiter wachsen

Plus Im Süden von Langweid sind in den vergangenen Jahren viele Mehrfamilienhäuser entstanden. Doch die Bautätigkeiten sind in diesem Gebiet noch lange nicht vorbei.

Von Sonja Diller

Ein Ort wächst und wächst: Zwischen den Kreisverkehren im Süden von Langweid wird seit Jahren intensiv gebaut. Während die Mehrfamilienhäuser westlich des Penny-Marktes bereits bezogen sind, sollen nun weitere Wohnungen und Häuser sowie Gewerbeeinheiten mit Café entstehen. Bei Beginn der Erschließung des Areals gegenüber der Sportanlage hatte die Gemeinde eine schrittweise Freigabe durch die Fortschreibung des Bebauungsplanes Schmuttertalstraße Ost vorgesehen. Der Planung zum letzten Abschnitt stimmte der Gemeinderat nun nach Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen in jüngster Sitzung zu.

