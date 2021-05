Zwei Motorradfahrer werden nach Unfall schwer verletzt

Ein 55-Jähriger und ein 20-Jähriger werden am Freitag in Langweid und Meitingen von Autofahrern erfasst. Beide Male ist es die gleiche Unfallursache.

Zwei Motorradfahrer sind bei Zusammenstößen mit Autofahrern in Langweid und Meitingen am Freitag schwer verletzt worden. Beide Male war es die gleiche Unfallursache.

Der erste Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag gegen 15.22 Uhr. Ein Autofahrer wollte laut Polizei aus einem Schotterweg auf die Fahrbahn zwischen der Lech- und der Kanalbrücke abbiegen. Dabei übersah er einen in östlicher Richtung fahrenden Motorradfahrer und stieß mit ihm frontal zusammen. Der 55-jährige Gersthofer erlitt unter anderem einen offenen Unterschenkelbruch und musste in die Uniklinik Augsburg eingeliefert werden. Die Ortsverbindung zwischen Rehling und Langweid war für etwa eineinhalb Stunden gesperrt. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Schadenssumme beträgt etwa 12.000 Euro.

Motorradfahrer übersehen - schwerer Unfall

Ebenfalls einen Motorradfahrer übersehen hat ein 39-jähriger Autofahrer am Freitag gegen 21.30 Uhr in Waltershofen. Der Augsburger wollte vom Hubertusweg nach links auf die Ostendorfer Straße abbiegen und kollidierte mit dem 20-Jährigen. Beim Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer ebenfalls schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt. Auch er musste in die Uniklinik eingeliefert werden. Der Sachschaden beider Fahrzeuge wird hier auf etwa 6000 Euro geschätzt. (thia)