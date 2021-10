Menschen aus 60 Nationen: Was die Familienstation Langweid für die Integration tut

Plus Vor 20 Jahren rief die Gemeinde Langweid ihre Kinder- und Familienhilfe ins Leben. Und bis heute hat diese Einrichtung einiges zu tun, was das Thema Integration betrifft.

Menschen aus rund 60 Nationen leben in einer überschaubaren Ortschaft - in Langweid im nördlichen Augsburger Land funktioniert das. Die Gemeinde mit dem höchsten Migrantenanteil im gesamten Landkreis hat früh gelernt, dass Integration kein Selbstläufer ist. Warum es auch nach 20 Jahren für die Familienhilfe genug zu tun gibt.