Langweid

12:30 Uhr

Neue Schule: Langweid stemmt ein 33-Millionen-Euro-Vorhaben

So soll die neue Schule in Langweid einmal aussehen.

Plus Die neue Schule in Langweid wird das größte Projekt, das die rasch wachsende Gemeinde je gestemmt hat. Baubeginn soll in einem Jahr sein.

Von Sonja Diller

Die Baupläne sind fertig, die Kostenaufstellung ist fix. Damit können die Förderanträge für den Neubau der Grund- und Mittelschule Langweid gestellt werden, beschloss der Gemeinderat in seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause. Eine "Punktlandung" für Bürgermeister Jürgen Gilg ( CSU)

