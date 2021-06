Langweid

11:05 Uhr

Neues Glasfasernetz für Langweid ist jetzt gesichert

Mit Glasfaserleitungen werden bald die Häuser in Langweid angeschlossen. Mehr als 40 Prozent der Haushalte hatten bei einer Umfrage ihr Interesse am schnellen Datennetz bekundet.

Plus Erfolgreiche Umfrage: Mehr als 40 Prozent der Langweider Haushalte haben neue Glasfasernetz-Verträge unterzeichnet. Was in den nächsten Monaten passiert.

Langweid bekommt ein schnelles Glasfasernetz. Mehr als 40 Prozent der dortigen Haushalte haben Verträge mit einem der beiden Anbieter, Deutsche Glasfaser oder M-net, abgeschlossen. Diese haben in den vergangenen Wochen das Interesse an den schnellen Internetleitungen abgefragt. Somit ist die erforderliche Quote erreicht, damit die Kabel und die Hausanschlüsse kostenlos installiert werden können. Doch ein wenig Geduld ist noch erforderlich, bis die schnelle Internet-Verbindung steht.

