Langweid

18:30 Uhr

Olympia: "Zuschauer wären unverantwortlich"

Bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney stand Csilla Batorfi (rechts) zusammen mit Krisztina Toth im Halbfinale. Dort schrammten die beiden Ungarinnen nur knapp an einer Medaille vorbei.

Plus Tischtennisspielerin Csilla Batorfi aus Langweid war fünf Mal bei Olympischen Spielen dabei. Warum die eine Austragung ohne Zuschauer für richtig hält

Von Oliver Reiser

Seoul 1988, Barcelona (1992, Atlanta 1996, Sydney 2000 und Athen 2004 – bei diesen Olympischen Spielen war Csilla Batorfi am Start. So oft, wie keine andere Tischtennis-Spielerin vor ihr. „Die Chinesinnen kommen und gehen in schnellem Wechsel“, erklärt die mittlerweile 52-Jährige, warum in einer Sportart, die von den Asiaten dominiert wird, ausgerechnet eine Europäerin diesen Weltrekord hält: „Diese jungen Talente spielen um ihr Leben. Wer es durch unzählige Auslesen bis in die Nationalmannschaft geschafft hat, braucht sich keine finanziellen Sorgen mehr zu machen.“

