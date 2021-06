Radfahrerin stürzt bei Langweid und bricht sich den Arm

Eine 49-Jährige stürzt am Sonntag bei Langweid von ihrem Fahrrad. Sie wird ins Krankenhaus eingeliefert.

Ihren Arm gebrochen hat sich am Sonntag gegen 18 Uhr eine 49-jährige Radlerin. Wie die Polizei berichtet, war die Frau bei Langweid mit ihrer Tochter an einem Feldweg am Lechkanal unterwegs. Etwa 200 Meter südlich der Kreisstraße (Langweid-Sand) stürzte die Frau vom Fahrrad. Sie zog sich dabei einen Bruch am rechten Arm zu. Der hinzugerufene Rettungsdienst brachte die Radlerin ins Uniklinikum. (kinp)