Retro-Rätsel: Leserin aus Langweid gewinnt für die ganze Familie

Marianne Hopf aus Langweid weiß beim Retro-Rätsel in der Augsburger Allgemeinen die Antwort. Sie greift zum Telefonhörer und hält wenige Stunden später 1.000 Euro in den Händen.

Mit diesem Gewinn hat sie nicht gerechnet. Sie habe sich erst gefragt, wieso eine Dame von der Augsburger Allgemeinen sie anrufe, erzählt Marianne Hopf am Freitagnachmittag. Im ersten Moment habe sie gar nicht daran gedacht, dass sie ja am Morgen am Retro-Rätsel teilgenommen habe. Erst als die Stimme am Telefon sie zu ihrem Gewinn beglückwünscht habe, habe sie gewusst, worum es gehe. "Ich kann es immer noch nicht fassen", sagt die 73-jährige Rentnerin über ihren 1.000-Euro-Gewinn. Nach dem Frühstück hat sie unter der Gewinn-Hotline angerufen, wenige Stunden später hält sie am Freitagnachmittag das Geld in den Händen.

An Gewinnspielen nehme sie gelegentlich spontan teil, auch bei verschiedenen Rätseln der Augsburger Allgemeinen habe sie schon mitgemacht: "Wenn mir die Lösung einfällt, denk ich mir manchmal: da ruf ich kurz an", sagt Hopf. So sei es auch am Freitag gewesen, als die Lösung ein "Fitness-Armband" war. Die richtige Antwort sei ihr gleich klar gewesen: "Es ist nicht schwierig gewesen", findet die Langweiderin. Hopf liest jeden Tag nach dem Frühstück die Zeitung. Zur Zeit sei das manchmal deprimierend, wegen des Themas Corona. Da sei so ein Rätselgewinn ein schöner Lichtblick.

Das Gewinnspiel-Glück hat normalerweise die Schwester

Einmal habe sie zehn Euro gewonnen, ansonsten habe sie bei Gewinnspielen bisher nie Glück gehabt, erklärt Hopf. Das Glück im Spiel bahnte sich in der Familie einen anderen Weg: "Meine Schwester war von klein auf ein Glückskind – wenn die ein Los gezogen hat, war es meistens ein Treffer", erzählt die Langweiderin. Von Mariannes Hopfs Rätsel-Erfolg weiß die Schwester noch nichts. Marianne Hopf hat niemandem von ihrem Gewinn erzählt: "Ich warte lieber die Reaktion ab, wenn sie es in der Zeitung lesen", sagt die 73-Jährige mit einem Lächeln.

Weiß sie schon, was sie mit den 1.000 Euro anfängt? Die ganze Familie kann sich über den Gewinn der Rentnerin freuen: "Da fällt für alle was ab, für die Kinder und die Enkelkinder. Da hat bestimmt jeder einen kleinen Wunsch", sagt Marianne Hopf. (mjk)

Lesen Sie auch: