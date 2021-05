Langweid

Schule, Feuerwehr, Bad: Langweid will 2021 kräftig investieren

Der Neubau der Bahnunterführung an der Schmutterstraße in Langweid ist noch mit 700.000 Euro Kosten im Haushalt 2021 enthalten.

Plus Langweid will in diesem Jahr kräftig investieren. Dies zeigt der Haushalt, den der Gemeinderat verabschiedete. Warum es heuer noch ohne Verschuldung geht.

Von Sonja Diller

Ob neue Schule, Feuerwehr-Gerätehaus oder Bades: Der Haushalt der Gemeinde Langweid setzt auch 2021 auf den weiteren Ausbau der Infrastruktur. Einstimmig verabschiedete der Gemeinderat das Zahlenwerk. Trotz der Corona-Pandemie kommt die Gemeinde ohne Schulden aus. Das wird sich allerdings in den nächsten Jahren voraussichtlich ändern.

