Autofahrerin missachtet Stoppschild: Unfall in Stettenhofen

Eine 20-Jährige übersieht ein Stoppschild und baut in Stettenhofen einen Unfall.

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Montag gegen 19 Uhr im Langweider Ortsteil Stettenhofen gekommen. Laut Polizei war eine 20-Jährige mit ihrem Auto auf der Schmuttertalstraße in östlicher Richtung unterwegs. Beim Einfahren auf die Ortsverbindungsstraße missachtete die Fahrerin das "Stoppschild" und übersah hierbei einen in nördlicher Richtung fahrenden, vorfahrtsberechtigten Autofahrer. Es kam zum Zusammenstoß im Frontalbereich und es entstand Sachschaden von etwa 6500 Euro. (kinp)