Post eröffnet neue Paketstation beim Rewe in Stettenhofen

Eine neue Packstation bietet mehr Platz für Päckchen und Pakete in Langweid. Das sind die Öffnungszeiten.

Das Post-Unternehmen DHL Paket erweitert und modernisiert ständig das Netz seiner Packstationen. So hat das Unternehmen jetzt eine weitere Packstation mit 76 Fächern in Langweid, Am Lehenauweg 2a, in Betrieb genommen. Die neue modulare Packstation beim Rewe Markt im Ortsteil Stettenhofen ist an sieben Tagen pro Woche rund um die Uhr zugänglich.

Unabhängig von diesem Service können Kunden bereits freigemachte Pakete auch einfach und bequem ihrem Paketzusteller mitgeben.

Neukunden brauchen für den Paketversand die DHL Paket App

Über Packstationen können auf einfache Art und Weise und rund um die Uhr Pakete eingeliefert und in Empfang genommen werden. Eine Anmeldung für den kostenlosen Packstation-Service ist unter www.dhl.de/packstation möglich. Für den Sendungsempfang an der Packstation benötigen Neukunden die DHL Paket App. Für das Verschicken von Päckchen und Paketen an der Packstation ist keine vorherige Registrierung erforderlich.

DHL stellt seinen Kunden bereits heute bundesweit gut 8.200 Packstationen zur Verfügung, bis Ende 2023 werden es nach Unternehmensangaben insgesamt rund 15.000 sein. (AZ)

