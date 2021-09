Langweid-Stettenhofen

vor 40 Min.

Unbekannte werfen Farbkugeln auf Haus des AfD-Abgeordneten Rainer Kraft

Plus Die Fassade des Wohnhauses des Abgeordneten Rainer Kraft (AfD) in Stettenhofen ist durch mehrere Farbkugeln beschädigt worden. Die unbekannten Täter hinterließen ein Bekennerschreiben.

Von Philipp Kinne

Unbekannte haben das Haus des Bundestagsabgeordneten Rainer Kraft ( AfD) in Stettenhofen verunstaltet. In der Nacht auf Freitag wurden sechs Farbkugeln auf die Fassade des Gebäudes geworfen. Außerdem ist der Gehweg vor der Doppelhaushälfte mit einer Parole beschmiert worden. Die Unbekannten verteilten ein nicht unterzeichnetes Bekennerschreiben, das an die Nachbarn gerichtet ist. Darin werfen sie dem Abgeordneten nationalsozialistisches Gedankengut vor und bezeichnen ihn als "Klimawandelleugner". Die Polizei bestätigte den Vorfall auf Nachfrage unserer Redaktion.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen