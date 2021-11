Teures Fahrrad aus Keller in Langweid gestohlen

Ein Unbekannter bricht in den Keller eines Hauses in Langweid ein. Laut Polizei soll er ein hochwertiges Fahrrad gestohlen haben.

Ein Fahrrad im Wert von mehr als 3500 Euro soll ein Unbekannter aus einem Keller in Langweid gestohlen haben. Laut Polizei schlug der Täter in der Zeit zwischen 25. und 28. Oktober zu. Der Vorfall ereignete sich demnach im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Straße im Oberfeld. Bei der Fahrrad handele es sich um ein Modell der Marke Cube in grau/orange, teilt die Polizei mit. (kinp)