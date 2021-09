Tischtennis-Erfolge und Kirchen-Fund: Was weiß Wikipedia über Langweid?

Plus Wikipedia scheint über die ganze Welt Bescheid zu wissen. Aber wie gut kennt das Onlinelexikon die Orte im Landkreis Augsburg? Heute: Langweid am Lech.

Wikipedia weiß, dass Langweid einst Lanquat und Longa Quinta geschrieben wurde. Oder Lancwaidt. Diesen Namen erklärt das Onlinelexikon mit: "große oder lange Weide." Karl-Heinz Jahn vermutet einen anderen Ursprung. "Das war wohl eine Furt, also eine lange Wate, über den Lech." Der Mann, der 30 Jahre lang Bürgermeister der Gemeinde war, hat eine Kopie der ersten Urkunde, in der der Ort Erwähnung findet. 1143 wurde der Ortsname dort als "Lanchwate" notiert.