Unbekannter fährt in Langweid Auto an und flüchtet

Ohne sich um den Schaden zu kümmern, flüchtet ein Unbekannter nach einem Unfall in Langweid.

Ein bislang Unbekannter hat in Langweid ein geparktes Auto angefahren. Laut Polizei stand der geparkte Wagen von Samstag, 13 Uhr, und Sonntag, 2 Uhr, in einer Parkbucht in Langweid. In dieser Zeit fuhr der Täter mutmaßlich mit seinem Auto gegen den geparkten Wagen. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf etwa 2000 Euro. (kinp)