Langweid

vor 17 Min.

Unbekannter fährt in Langweid gegen geparktes Fahrzeug

Eine Unfallflucht hat es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Langweid gegeben.

Der Halter lässt sein Auto über Nacht in der Schubertstraße in Langweid stehen. Als er am nächsten Tag losfahren will, ist die Stoßstange beschädigt.

Eine Unfallflucht hat es in der Nacht auf Mittwoch in Langweid gegeben. Dabei wurde das Auto eines 74-Jährigen beschädigt. Der Halter hatte laut Polizei seinen Wagen über Nacht an der Schubertstraße abgestellt In diesem Zeitraum fuhr ein Unbekannter gegen die Heckstoßstange und flüchtete. Der Verursacher hinterließ einen Schaden von rund 1500 Euro. (thia)

