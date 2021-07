Langweid

vor 17 Min.

Unbekannter knickt Außenspiegel in Langweid um

Einen Autospiegel hat ein Unbekannter am Wochenende in Langweid umgeknickt.

An einem Auto in der Langweider Nordstraße wird der rechte Außenspiegel beschädigt. Auch die Elektrik wird dabei in Mitleidenschaft gezogen.

Einen Autoseitenspiegel hat ein Unbekannter am Wochenende in Langweid umgeknickt. Der Wagen stand zwischen Freitagabend und Sonntagmittag in der Nordstraße. In diesem Zeitraum bog der Täter laut Polizei den rechten Außenspiegel im Scharnier um. Dadurch beschädigte der Unbekannte die Spiegelabdeckung und die Elektrik. Der Sachschaden wird auf rund 450 Euro geschätzt. (thia)

Themen folgen