Unbekannter zapft 600 Liter Diesel aus Bagger bei Langweid ab

Hunderte Liter Diesel zapft ein Unbekannter aus einem Bagger bei Langweid. Nun ermittelt die Polizei.

Ein Unbekannter hat etwa 600 Liter Diesel aus einem Bagger bei Langweid abgezapft. Wie die Polizei mitteilt, stand der Bagger in der Zeit zwischen Freitag und Montag in einer Kiesgrube an der Ortsverbindungstraße zwischen Langweid und Foret.

Polizei: Rund 900 Euro Schaden

In diesem Zeitraum solle der Täter zugeschlagen haben, so die Polizei. Dem Besitzer sei so ein Schaden von rund 900 Euro entstanden, schätzt die Polizei.

