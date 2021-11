Vermieterin landet wegen angeblicher Spuckattacke vor Gericht

Plus Wegen Mietstreitigkeiten gibt es zwischen zwei Frauen in Langweid schon länger Ärger. Im Sommer soll die Sache auf offener Straße eskaliert sein. Oder doch nicht?

Hat eine 58-jährige Frau in Langweid aus dem Fenster ihres Autos heraus ihre Mieterin nebenan auf dem Fahrrad angespuckt? Oder behauptet dies die 46-jährige Geschädigte, weil sie mit ihrer Vermieterin wegen Wohnungsangelegenheiten im Streit liegt? Letztendlich blieb ein Urteil in dieser Streitsache vor dem Augsburger Amtsgericht aus.