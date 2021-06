Warum sich Pflegekräfte und Senioren in Langweid über 180 Rosen freuen können

Plus Die Gemeinde Langweid möchte das Prädikat "Fair Trade Community" erringen. Eine der vielen Bedingungen, um es zu bekommen, wurde jetzt mit Blumen erfüllt.

Einsatz für einen fairen Handel: 180 Fair-Trade-Rosen brachte der Langweider Bürgermeister Jürgen Gilg den Pflegekräften und Bewohnern des örtlichen Seniorenheims Lechauenhof vorbei. Ein kleines Dankeschön an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, eine schöne Überraschung für die Bewohner und ein Schritt hin zum Label "Fair Trade Community". Die Gemeinde will dieses Prädikat bekommen und muss dafür eine Reihe von Bedingungen erfüllen.