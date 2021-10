Wie Langweids Tennisabteilung nach der Pandemie voll durchstartet

Plus Monatelang mussten die Tennisspieler des FC Langweid ihren Sport eingeschränkt ausüben. Dennoch prägte die Jahreshauptversammlung eine positive Stimmung.

Nach einem Jahr Zwangspause aufgrund der Corona-Pandemie konnte die Tennisabteilung des FC Langweid endlich wieder ihre Jahreshauptversammlung abhalten. Abteilungsleiter Tim Brandl blickte dabei auf zwei völlig unterschiedliche sportliche Jahre zurück. Doch das war nicht das Einzige, was die Veranstaltung ausmachte.