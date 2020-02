20.02.2020

Langweid bekommt ein Ärztehaus

Kritik an Lechstahlwerke-Erweiterung

Von Sonja Diller

Ein Gewinn für die Infrastruktur Langweids? Auf der Fläche des ehemaligen Postgebäudes in der Langweider Schulstraße ist ein Ärztehaus geplant.

Unter dem bisher geltenden Bebauungsplan „Nördlich der Achsheimer Straße“ wäre das nicht möglich gewesen. Denn die rein freiberufliche Nutzung eines Gebäudes ist in einem Wohngebiet untersagt. Das für die Gemeinde „positive Vorhaben“, wie Bürgermeister Jürgen Gilg betonte, wurde nun durch die Änderung des Bebauungsplans möglich gemacht. Der Gemeinderat beschloss nach Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Änderungsverfahren die Neufassung einstimmig. Das Areal wird dadurch zum Mischgebiet. Nachteile für die Nachbarschaft werden schon allein durch die Nutzung nicht entstehen, erklärte der Bürgermeister auf Nachfrage.

Ein Bauvorhaben in der Nachbargemeinde beschäftigte die Langweider Gemeinderäte ebenfalls: Die Lechstahlwerke in Herbertshofen beantragten beim Landratsamt die Zustimmung zur Erhöhung der Produktionskapazität von bisher 1,1 auf 1,4 Millionen Tonnen Rohstahl. Die Einwendungen der Gemeinde Langweid wird eine neu verpflichtete Rechtsanwaltskanzlei auf den Weg bringen, beschloss der Gemeinderat in jüngster Sitzung. Die Gemeinde Langweid sieht die Interessen der Langweider Bürger durch das Vorhaben negativ beeinträchtigt.

