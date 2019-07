vor 40 Min.

Langweid will den Bannwald schützen

Der Gemeinderat widerspricht den Erweiterungsplänen der Lech-Stahlwerke. Nun liegt der Ball wieder in Meitingen.

Von Sonja Diller

Für eine Erweiterung der Lech-Stahlwerke in Meitingen sollen knapp 20 Hektar des Lohwalds an der Grenze zu Langweid fallen. Damit ist Langweid nicht einverstanden. Der Gemeinderat beschloss in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause, Einwände gegen das Projekt beim Markt Meitingen einzureichen.

Einstimmig unterstützte das Gremium die Formulierung der Verwaltung, die in Abstimmung mit dem Rechtsanwalt der Gemeinde erstellt wurde. Bürgermeister Jürgen Gilg verlas den Text in der Sitzung. Die Hauptpunkte darin sind unter anderem die Schutzwürdigkeit des Bannwaldes, die im Bayerischen Waldgesetz geregelt ist, und der Widerspruch der Bauleitplanung gegen die Ziele der Raumordnung im Regionalplan.

Langweid ärgert die „altbekannte Salamitechnik“

Den Schutz der natürlichen Barriere des Waldes „zwischen der industriellen Nutzung im Bereich der Lech-Stahlwerke im Meitinger Gemeindegebiet einerseits und der südlich davon befindlichen Wohnnutzung im Gemeindegebiet von Langweid andererseits“ will man sich durch die Rodung nicht nehmen lassen. Langweid ärgert die „altbekannte Salamitechnik“, mit der „stark emittierende Betriebsteile an den Grenzen zu den Nachbargemeinden situiert werden sollen“.

In der Stellungnahme fordert die Gemeinde Langweid den Markt Meitingen dazu auf zu untersuchen, „welche Auswirkungen die genannten Vorhaben kumuliert auf die Nachbarkommunen haben werden“. Parallel zur Bauleitplanung hat das Stahlwerk beim Landratsamt einen Antrag zur Produktionserhöhung von 1,1 Millionen Tonnen Rohstahl auf 1,4 Millionen Tonnen eingereicht.

Meitingen wird die Einwendungen abwägen

Langweid ist der Meinung, dass die Möglichkeit von Alternativstandorten insbesondere nördlich des vorhandenen Betriebs in die Abwägung einzustellen ist: „… die Fläche der errichteten beziehungsweise zu errichtenden Parkplätze (ist) in die Gesamtschau der Werkserweiterung einzubinden.“ „Es kann nicht sein, dass im Vorfeld im Norden durch anderweitige Nutzung Tatsachen geschaffen werden“, so Bürgermeister Jürgen Gilg. Die Stellungnahme gibt Langweid im Rahmen der vorgezogenen Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange am Vorhaben ab. Der Gemeinderat des Marktes Meitingen wird die eingegangenen Einwendungen abwägen und dann entscheiden, ob das Verfahren weitergeführt wird.

Langweid geht davon aus, dass eine rechtswirksame Bauleitplanung im vorgelegten Rahmen nicht möglich ist und das Verfahren eingestellt werden muss.

Die weiteren Themen im Gemeinderat:

Terrasse Ein Terrassendach darf ein Hausbesitzer in der Gotenstraße bauen. Die Baugrenze ist zwar um 80 Zentimeter überschritten, doch die Nachbarn sind einverstanden. Der Gemeinderat erteilte die nötige isolierte Befreiung vom Bebauungsplan.

Ein Terrassendach darf ein Hausbesitzer in der Gotenstraße bauen. Die Baugrenze ist zwar um 80 Zentimeter überschritten, doch die Nachbarn sind einverstanden. Der Gemeinderat erteilte die nötige isolierte Befreiung vom Bebauungsplan. Wohnen Vier Mehrfamilienhäuser mit Tiefgarage mit 34 Wohneinheiten sollen im Oberfeld 15-19a entstehen. Die Bauanträge entsprechen dem Bebauungsplan, deshalb gab das Gremium grünes Licht für die neuen Häuser des Bauunternehmens Dumberg

er.

