vor 1 Min.

Langweider Bushaltestelle "Stettenhofen Süd" wird komfortabler

Die Bushaltestelle Stettenhofen Süd in Richtung Langweid soll komfortabler gestaltet werden, beschloss der Gemeinderat Langweid.

Plus Noch wartet man an der Haltestelle „Stettenhofen Süd“ auf einem schmalen Gehweg auf den Bus Richtung Langweid. Das soll sich bald ändern.

Von Sonja Diller

Ohne Dach über dem Kopf und für gehbehinderte Busnutzer schwierig zu erreichen: Die Haltestelle " Stettenhofen Süd" in Richtung Langweid ist sehr ungemütlich für die Nutzer des ÖPNV. Eine komfortabel große, barrierefreie Bushaltestelle mit einem Wartehäuschen wird nun etwas nördlich der aktuellen Haltestelle an der Donauwörther Straße gegenüber des Einkaufszentrums entstehen. Dies beschloss der Gemeinderat Langweid. Unterirdisch verlegte Kabel und Leitungen verhindern den Neubau an der bisherigen Stelle. Die Gemeinde lässt sich dies einiges kosten.

