09:37 Uhr

Lasterfahrer in Streitheim mit 1,2 Promille am Steuer erwischt

Den richtigen Riecher hatte die Polizei bei der Kontrolle eines Lastwagenfahrers am Dienstag in Streitheim. Der Mann war mit 1,2 Promille unterwegs.

In Streitheim erwischte die Polizei einen Lastwagenfahrer, der deutlich alkoholisiert hinter dem Steuer saß.

Den richtigen Riecher hatte die Polizei bei der Kontrolle eines Lastwagenfahrers am Dienstag in Streitheim. Die Beamten hielten um 11.49 Uhr einen 56-Jährigen, der auf der Weldener Straße im Zusmarshauser Ortsteil Streitheim unterwegs war, im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle an.

Dabei wurde laut Polizei Alkoholgeruch festgestellt. Der Test mit dem Alkomaten ergab einen Wert von 1,2 Promille. Es folgte eine Blutentnahme, der Führerschein wurde sichergestellt. (thia)

