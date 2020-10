11:00 Uhr

Lastwagen kracht in Diedorf Auto ins Heck

Zu einem Auffahrunfall zwischen einem Lastwagen und einem Auto ist es am Dienstagmorgen in Diedorf gekommen.

Weil er den Abstand falsch einschätzt, kracht ein Lastwagenfahrer in Diedorf mit seinem Laster gegen ein Auto.

Zu einem Auffahrunfall ist es am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr in Diedorf gekommen. Laut Polizei war ein 65-jähriger Lastwagenfahrer auf der Hauptstraße in Diedorf in Richtung Augsburg unterwegs. Kurz nach der Kreuzung zur Oggenhofstraße staute sich der Verkehr. Ein vorausfahrender 39-jähriger Opel-Fahrer musste daraufhin verkehrsbedingt abbremsen.

Sachschaden liegt bei rund 700 Euro

Der nachfolgende Lkw-Fahrer schätzte seinen Abstand falsch ein und fuhr in das Heck des Opels. Bei dem leichten Zusammenstoß aufgrund der geringen Geschwindigkeit entstand ein Gesamtschaden von 700 Euro. (AZ)

