vor 56 Min.

Lastwagen platzt auf B2 ein Reifen

Der Reifen eines Lkw ist auf der Bundesstraße 2 auf Höhe Nordendorf in Fahrtrichtung Donauwörth geplatzt, nachdem er über einen unbekannten Gegenstand gefahren ist.

Dem Fahrer eines Lkw ist am Freitagmorgen gegen 8 Uhr auf der B2 auf Höhe Nordendorf in Fahrtrichtung Donauwörth ein Reifen seines Fahrzeugs geplatzt. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, sei der Mann unmittelbar zuvor über einen unbekannten Gegenstand gefahren. Andere Verkehrsteilnehmer waren nicht in den Unfall verwickelt, verletzt wurde niemand. Der Verkehr fließt ungestört weiter. (ckk)