vor 34 Min.

Lastwagen schrammt in Neusäß am Zaun entlang

Ein Lastwagenfahrer hat mit seinem Fahrzeug in Neusäß ein Feld eines Metallzauns beschädigt.

Ein Metallzaun wird durch einen vorbeifahrenden Lastwagen verbogen.

Ein Lastwagenfahrer hat mit seinem Fahrzeug in Neusäß ein Feld eines Metallzauns beschädigt.

Nach Angaben der Polizei ist der Lastwagen zwischen Sonntag, 19 Uhr und Montag, 14.30 Uhr an einem Zaunfeld in der Boschstraße in Neusäß entlanggeschrammt. Das Blech wurde dabei verbogen und zerkratzt.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Der Verursacher beging Fahrerflucht. (gol)

