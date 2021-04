Lastwagen streift Gartenzaun und Verkehrszeichen in Döpshofen

Mit seinem Lastwagen ist ein 56-Jähriger an einem Gartenzaun und einem Verkehrszeichen in Döpshofen hängen geblieben.

Einen Gartenzaun und ein Verkehrszeichen gestreift hat ein 56-Jähriger mit seinem Lastwagen in Döpshofen. Laut Polizei war der Mann am Montag gegen 12 Uhr in der Klosterstraße unterwegs. Auf Höhe der Forststraße folgte er der abknickenden Vorfahrtsstraße und geriet aufgrund der Überlänge seines Sattelzuges versehentlich gegen ein Verkehrszeichen und einen Gartenzaun. Der Sachschaden beziffert sich auf 200 Euro. (kinp)