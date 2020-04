10:49 Uhr

Lastwagen zerstört Ampel an der B300 in Diedorf

Ein Sattelzug reißt in Diedorf die Ampelanlage beim Abbiegen mit und zerstört sie.

Ein Lastwagen hat am Donnerstagmorgen ein Diedorf eine Ampel gestreift und sie dabei so stark beschädigt, dass sie demontiert werden muss.

Ein 56-jähriger Sattelzugfahrer war am Donnerstag gegen 4 Uhr in Diedorf auf der B300 in Richtung Gessertshausen unterwegs. Er wollte dann nach rechts in die Bahnhofstraße abbiegen, verpasste aber nach Angaben der Polizei die Einmündung. Als er versuchte, an der zweiten Einmündung abzubiegen, streifte sein Sattelzug die Ampel.

Das Fahrzeug streifte dabei die Ampelanlage, diese wurde ebenso beschädigt wie die am Mast befestigten Verkehrsschilder.

Noch am frühen Morgen wurde der Schaden vom Bereitschaftsdienst des Ampelherstellers begutachtet. Dieser stellte fest, dass die Ampel demontiert werden muss. Es ist ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro entstanden.

