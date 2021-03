12:43 Uhr

Lastwagen zwingt Mopedfahrer in Westendorf zum Abspringen

In Westendorf übersieht ein Lastwagenfahrer beim Zurücksetzen ein Moped. Dessen Fahrer muss abspringen.

Der 46-jährige Lastwagenfahrer bemerkte auf dem Parkplatz in der Straße Am Oberfeld in Westendorf nicht, dass ein 17-jähriger mit seinem Moped hinter ihm parkt. Der Mopedfahrer sprang laut Polizei am Montag gegen 13 Uhr rechtzeitig ab und blieb unverletzt. Dennoch entstand ein Schaden von 1.500 Euro.

Themen folgen