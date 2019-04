10:26 Uhr

Lastwagenfahrer rammt Auto und flüchtet

In Zusmarshausen streift ein Lastwagenfahrer ein parkendes Auto und beschädigt den Seitenspiegel. Zeugen beobachten den Unfall.

Ein 25-Jähriger parkte sein Auto am Freitagmittag vor einer Bäckerei in der Augsburger Straße in Zusmarshausen und stieg aus. Als ein Lastwagen am Auto vorbeifuhr, blieb er am linken Außenspiegel des Autos hängen. Es entstand ein leichter Schaden in Höhe von 50 Euro. Der Lastwagenfahrer fuhr weiter. Allerdings hatten Zeugen den Vorfall beobachtet. Sie notierten das Kennzeichen des Lastwagen und meldeten es der Polizei.

Themen Folgen