Lastwagenfahrer streift geparktes Auto in Dinkelscherben

Ein Lastwagen beschädigt in Dinkelscherben ein parkendes Auto, doch der Fahrer kümmert sich nicht um den Schaden. Eine Zeugin kann sich aber das Kennzeichen notieren.

Ein geparkter Renault Espace ist am Dienstag in Dinkelscherben von einem Lastwagenfahrer angefahren und beschädigt worden. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den Schaden, doch eine Zeugin hatte den Vorfall bemerkt.

Nach Auskunft der Polizei streifte der bislang noch unbekannte Lastwagenfahrer den ordnungsgemäß geparkten Renault an der linken Fahrzeugseite und verursachte einen Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall und konnte sich das Kennzeichen notieren. Aktuell laufen Ermittlungen über die Halteradresse in Augsburg. Weitere Hinweise an die Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0. (thia)