vor 47 Min.

Lastwagenfahrer streift geparktes Fahrzeug in Neusäß

Ein Lkw-Fahrer war laut Polizei gegen 18.15 Uhr in der Neusässer Gutenbergstraße unterwegs und touchierte mit seinem Anhänger ein geparktes Auto.

Ein 52-Jähriger fährt in Neusäß durch die Gutenbergstraße und touchiert mit seinem Anhänger ein geparktes Auto.

Mit seinem Sattelzug ist ein ein 52-jähriger Lastwagenfahrer am Montag in Neusäß an einem geparkten Fahrzeug hängen geblieben.

Der Fahrer war laut Polizei gegen 18.15 Uhr in der Gutenbergstraße unterwegs und touchierte mit seinem Anhänger das geparkte Auto. Der Gesamtschaden beträgt rund 5500 Euro. (thia)

Themen folgen