vor 44 Min.

Lastwagenfahrer wird in Diedorf von Auto angefahren

Der 45-Jährige Fahrer wurde mit mehreren Prellungen ins Augsburger Uniklinikum gebracht. Er stand mitten auf der Straße, weil er nach dem Weg fragen wollte.

Von einem Auto ist am Mittwoch ein Lastwagenfahrer in Diedorf angefahren worden. Der 45-jährige Fahrer kam mit multiplen Prellungen ins Krankenhaus. Wie die Polizei mitteilt, hielt der Mann er am Morgen um 6.40 mit seinem Lastwagen an der Hauptstraße in Diedorf in Fahrtrichtung Gessertshausen. Er stieg aus und ging zu Fahrzeugführern in der an der Ampel wartenden Kolonne Richtung Augsburg, um nach dem Weg zu fragen. Als die Ampel umschaltete, übersah ein 49-jähriger BMW-Fahrer beim Vorbeifahren in Richtung Gessertshausen den zu Fuß mittig auf der Fahrbahn stehenden Lkw-Fahrer. Der Sachschaden liegt bei rund 1000 Euro. (kinp)

Themen folgen