10:25 Uhr

Lastwagenreifen platzt in Werkstatt und verletzt zwei Männer

Ein geplatzter Lastwagenreifen hat am Dienstag in Gersthofen zwei Männer verletzt.

Zwei Männer werden in einer Werkstatt in Gersthofen bei der Arbeit an einem Lastwagenreifen verletzt. Durch den Druck fliegen die Reifenteile durch die Luft.

Ein geplatzter Lastwagenreifen hat am Dienstag in Gersthofen zwei Männer verletzt. Die beiden Arbeiter wollten gegen 8 Uhr in einer Werkstatt in der Gutenbergstraße eine Zwillingsbereifung mit Luft befüllen, als der innere platzte.

Durch den enormen Druck mit etwa sieben bis acht Bar flogen laut Polizei Reifenteile durch die Luft und trafen die 28 und 55 Jahre alten Männer. Zudem entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. (thia)

Themen folgen