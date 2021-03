vor 31 Min.

Lastwagenreifen platzt während der Fahrt auf der B2

Einem Lastwagenfahrer ist am Montag auf der B2 der Reifen geplatzt. Teile davon flogen daraufhin durch die Luft und verursachten erheblichen Sachschaden.

Ein 40-jähriger Lkw-Fahrer war gegen 6.35 Uhr auf der B2 in Richtung Augsburg unterwegs. Kurz vor der Ausfahrt Gersthofen-Bergstraße platzte ihm laut Polizei der hintere linke Reifen. Die durch die Luft fliegenden Teile trafen unter anderem das Auto eines 37-jährigen Mannes. Bei der Unfallaufnahme konnte zwar an seinem Auto augenscheinlich kein Schaden festgestellt werden, der Sachschaden am Lastwagen wird jedoch auf rund 8000 Euro geschätzt. (thia)

