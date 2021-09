Autofahrerin streift in Lauterbrunn einen Rennradfahrer

Eine 31-Jährige ist mit ihrem Auto unterwegs und will abbiegen. Gleichzeitig kommt ihre ein Rennradfahrer entgegen, doch die Frau fährt los.

Etwas zu früh losgefahren ist eine 31-Jährige am Donnerstag in Lauterbrunn. Die Frau erwischte dadurch einen Rennradfahrer am Hinterrad.

Nach Auskunft der Polizei war die Autofahrerin mit ihrem Auto um 17.15 Uhr auf der Affalterner Straße unterwegs und wollte nach links in den Bocksberger Weg abbiegen. Zur gleichen Zeit kam ihr ein 54-jähriger Rennradfahrer entgegen. Die Frau fuhr etwas zu früh an und streifte dabei den Hinterreifen des Radfahrers. Dieser konnte zwar gerade noch einen Sturz vermeiden und wurde nicht verletzt. Der Sachschaden beziffert sich jedoch auf immerhin 900 Euro. (thia)