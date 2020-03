vor 38 Min.

Lebendiges Miteinander und Lösungen für alle

Florian Mair (UW) Die medizinische Versorgung ist ihm wichtig

1. Welches ist das wichtigste Vorhaben, das Sie als Bürgermeister anpacken wollen?

In Altenmünster befassen wir uns gerade sehr intensiv mit der Entwicklung in der Ortsmitte. Hierbei steht die langfristige Sicherstellung der medizinischen Versorgung unserer Gemeinde im Mittelpunkt. Im Hinblick auf die aktuelle Versorgungssituation hat dieses Vorhaben für mich oberste Priorität.

2. Wenn Sie sich für ihre Gemeinde etwas wünschen könnten, was wäre das?

Ich wünsche mir ein lebendiges Miteinander. Alle sollen sich an der Entwicklung unserer Gemeinde beteiligen, um tragfähige und gute Lösungen zu erarbeiten. Ich wünsche mir ganz einfach, dass sich unsere Bürgerinnen und Bürger in ihrer Gemeinde wohlfühlen.

3. Was muss für die wachsende Zahl der älteren Bürger getan werden?

Älterwerden und Pflege sind Kernthemen für eine Kommune. Wir brauchen einerseits einen Ausbau in den Angeboten der Kurzzeit-, Tages- und Nachtpflege. Zugleich sehe ich einen enormen Bedarf an niedrigschwelligen Unterstützungsleistungen, damit die Seniorinnen und Senioren möglichst lange in den eigenen vier Wänden wohnen können.

4. Was würden Sie mit ihrem Leben machen, wenn Sie noch einmal 20 Jahre alt wären?

Ich bin mit meinem Leben, meiner Familie und meinem Umfeld sehr glücklich und zufrieden. Insofern können die Entscheidungen, die meinen Lebensweg bis heute geprägt haben, nicht so falsch gewesen sein. Kurzum: Ich würde wohl alles wieder so machen!

5. Welche positiven Eigenschaften würden Sie bei einem Bewerbungsgespräch nennen?

Ich arbeite sehr strukturiert, genau, zielstrebig und entscheidungsfreudig. Ich kann gut zuhören und bin offen für andere Meinungen und Sichtweisen. Außerdem würde ich mich als kommunikativ und teamorientiert bezeichnen.

6. Was sind Ihre persönlichen Untugenden?

Hin und wieder bin ich etwas ungeduldig und ansonsten unverbesserlich optimistisch. Letzteres soll ja für manche Menschen durchaus eine Untugend darstellen.

7. Wie nutzen Sie die neuen sozialen Medien und was halten Sie davon?

Ich nutze eine Vielzahl sozialer Medien, sowohl im privaten, als auch im beruflichen Bereich. Soziale Medien gehören heute einfach dazu und sind Bestandteil einer zeitgemäßen Art zu kommunizieren. Bei komplexen Themen sehe ich die sozialen Medien jedoch kritisch, da sie oft stark vereinfachen und dies der Sache dann nicht immer zuträglich ist.

